Витсель провёл первую тренировку с дортмундской "Боруссией"

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Витсель провёл первую тренировку с дортмундской "Боруссией"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель провёл первую тренировку с новой командой, сообщает официальный твиттер "шмелей".

Напомним, что "Боруссия" купила Витселя у "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 20 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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