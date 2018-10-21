Витсель рассказал о своем несостоявшемся переходе в "Реал"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель рассказал о своем несостоявшемся переходе в мадридский "Реал".

"Реал"? Да, я мог там оказаться в 2012-м году. Тогда велись переговоры, но в итоге они сделали ставку на другого игрока. Если я правильно помню, это был Лука Модрич. У меня было немного опыта, ведь я сыграл только свой первый сезон в "Бенфике", а затем состоялся мой переход в "Зенит ", - цитирует 29-летнего хавбека fichajes.com.

В 2012-м году "Зенит" приобрел Витселя у "Бенфики" за 40 миллионов евро.

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