Витсель рассказал о своем переходе из "Зенита" в китайский клуб

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Витсель рассказал о своем переходе из "Зенита" в китайский клуб40-
Бельгийский полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель рассказал, что он не сожалеет из-за перехода из "Зенита" в "Тяньцзинь Тяньхай" в 2017 году.

"Я не жалею о том переходе. Я бы сделал то же самое и сейчас. Мой переход был бомбой для Бельгии. Меня критиковали, так как тогда я был молод", - приводит слова Витселя South China Morning Post.

"Тяньцзинь Тяньхай" купил Витселя у "Зенита" за 20 миллионов евро. Через полтора года хавбек за ту же сумму перешел в дортмундскую "Боруссию". В нынешнем сезоне 31-летний бельгиец провел 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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