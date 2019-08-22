Витсель рассказал, почему сорвались его переходы в "Реал" и "Ювентус"

Теги аксель витсельреал мадридювентусманчестер юнайтед

Витсель рассказал, почему сорвались его переходы в "Реал" и "Ювентус"
Бельгийский полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель рассказал, что у него было несколько возможностей перейти в топ-клуб.

"В 2012 году я мог перейти в "Реал", но они выбрали Модрича. Поэтому мне не было смысла перебираться в Мадрид. Перед закрытием трансферного окна я получил хорошее предложение от "Зенита" и согласился.

Когда у меня завершался контракт с "Зенитом", меня позвали в "Ювентус". Я уже прошел медицинское обследование и был готов подписать контракт, но "Зенит" потребовал, чтобы я вернулся в Россию. Сейчас могу сказать, что это было к лучшему. Тогда было не лучшее время для трансфера.

В 2018 году на меня вышла "Боруссия". Также были варианты с ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", но "Боруссия" была для меня первым выбором. Считаю, что это было верное решение", - приводит слова Витселя Goal.com.

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