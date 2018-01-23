Витсель: "Самыми тяжелыми тренировки были у Луческу, он - олдскульный тренер"

Теги аксель витсельзенит санкт-петербургмирча луческу

Витсель: "Самыми тяжелыми тренировки были у Луческу, он - олдскульный тренер"Полузащитник китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель рассказал о периоде своей работы в питерском "Зените" с румынским тренером Мирчей Луческу.

"Ну, тренировки реально были очень тяжелыми… Наверное, самыми тяжелыми в моей карьере. Луческу - немножко олдскульный тренер, сильно гонял нас. И ему всегда было плевать на имена. Не важно, какая у тебя фамилия - Витсель, Кержаков или, условно, Иванов. Мирча смотрел только на твой уровень игры. Тот же Шатов - суперзвезда в России. Но… Плохо играешь - присядь на скамейку. Хорошо - будешь выходить в основе", - цитирует 29-летнего хавбека 8news.

Напомним, "Зенит" поборется со "Спартаком" за хавбека "Монпелье". | soccernews.ru

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