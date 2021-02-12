Витсель сидя пожонглировал мячом. Игрок продолжает восстановление после травмы (видео)

Теги аксель витсельборуссия дортмундтравмы

Витсель сидя пожонглировал мячом. Игрок продолжает восстановление после травмы (видео)Хавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель показал в своем Твиттере процесс восстановления после травмы. 

Напомним, бельгиец получил разрыв ахиллова сухожилия в матче против "РБ Лейпциг" 10 января. Возвращение футболиста ожидается только после Евро-2020.

В текущем сезоне футболист выходил на поле в 22 матчах и забил 1.

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