Витсель: "Сорвавшийся переход в "Ювентус"? Это Бог выбрал для меня такую судьбу"

Бывший полузащитник питерского "Зенита" Аксель Витсель, ныне выступающий за китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", высказался о своем несостоявшемся переходе в туринский "Ювентус".

"Сорвавшийся переход в "Ювентус"? Это была судьба. Если вещи случаются - они случаются по какой-то причине. Это жизнь, Бог выбрал для меня такую судьбу", - приводит слова 28-летнего хавбека 8news.

Напомним, "Лион" объявил сумму трансфера Мамманы в "Зенит". | soccernews.ru