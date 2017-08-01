Витсель: "Сорвавшийся переход в "Ювентус"? Это Бог выбрал для меня такую судьбу"

Теги тяньцзинь цюаньцзяньаксель витсельювентусзенит санкт-петербург

Витсель: "Сорвавшийся переход в "Ювентус"? Это Бог выбрал для меня такую судьбу"Бывший полузащитник питерского "Зенита" Аксель Витсель, ныне выступающий за китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", высказался о своем несостоявшемся переходе в туринский "Ювентус".

"Сорвавшийся переход в "Ювентус"? Это была судьба. Если вещи случаются - они случаются по какой-то причине. Это жизнь, Бог выбрал для меня такую судьбу", - приводит слова 28-летнего хавбека 8news.

Напомним, "Лион" объявил сумму трансфера Мамманы в "Зенит". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов