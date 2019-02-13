Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель сравнил АПЛ и Бундеслигу.

Стоит отметить, что сегодня "шмели" сыграют с "Тоттенхэмом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Не считаю, что в целом Премьер-лига лучше Бундеслиги. В первую очередь дело в пиаре и хайпе, которые обеспечиваются за счёт медиа. АПЛ смотрят люди по всему миру, потому что она доступна практически везде. Исторически международные телеканалы больше связаны с Англией, чем с Германией, Италией или Францией. Но в качестве футбола я больших различий не вижу" - сказал Витсель.

30-летний бельгиец перешёл в "Боруссию" прошлым летом за 20 миллионов евро. Ранее он выступал за "Стандард", "Бенфику", "Зенит" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

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