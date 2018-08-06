Витсель стал игроком дортмундской "Боруссии"

Полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель перешёл в дортмундскую "Боруссию", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Бельгиец уже прибыл в Швейцарию, где "шмели" проводят предсезонный сбор.

Ранее сообщалось, что зарплата 29-летнего футболиста составит 10 миллионов евро в год. Контракт рассчитан на четыре сезона.

Витсель выступал за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с 2017 года, сыграл 47 матчей и забил 6 голов. | http://soccernews.ru