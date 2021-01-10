Витсель в матче с "Лейпцигом" порвал ахилл

Хавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витцель получил серьезную травму в матче 15-го тура Бундеслиги с "Лейпцигом" (3:1).

Полузащитника заменили уже на 30-й минуте из-за проблем с левой ногой. После медобследования был поставлен неутешительный диагноз - разрыв ахиллова сухожилия. Теперь бельгийцу предстоит долгое лечение и восстановление. Обычно, при таких травмах, игроки остаются без футбола на длительный срок.