Витсель в матче с "Лейпцигом" порвал ахилл

Теги аксель витсельтравмыборуссия дортмунд

Витсель в матче с "Лейпцигом" порвал ахиллХавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витцель получил серьезную травму в матче 15-го тура Бундеслиги с "Лейпцигом" (3:1).

Полузащитника заменили уже на 30-й минуте из-за проблем с левой ногой. После медобследования был поставлен неутешительный диагноз - разрыв ахиллова сухожилия. Теперь бельгийцу предстоит долгое лечение и восстановление. Обычно, при таких травмах, игроки остаются без футбола на длительный срок.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 31-летний Витцель провел 15 матчей за "Боруссию".

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