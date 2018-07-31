Витсель возвращается в Европу: бельгиец уже прошел медобследование в новом клубе

Теги аксель витсельтяньцзинь цюаньцзяньборуссия дортмунд

Витсель возвращается в Европу: бельгиец уже прошел медобследование в новом клубеПолузащитник китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель возвращается в Европу, информирует rtbf.be.

Так, по сведениям источника, 29-летний хавбек близок к переходу в дортмундскую "Боруссию". Бельгиец уже прошел медицинское обследование в стане "шершней". Ввиду этого о его трансфере клубы могут объявить уже сегодня.

Ранее Витсель выступал за льежский "Стандард", лиссабонскую "Бенфику" и питерский "Зенит".

Напомним, ПСЖ согласовал трансфер хавбека дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru

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