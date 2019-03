Витсель ярко высказался о предстоящем матче с "Тоттенхэмом" в ЛЧ

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" опубликовал в твитере пост.

"В сегодняшнем матче "Боруссия" будет бороться за каждый мяч", - написал Витсель.

Today we fight for every ball



It’s not over yet, we keep going. #BelieveinBorussia #BVBTHFC #UCL pic.twitter.com/pGqhisW2lz