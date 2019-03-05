Витсель ярко высказался о предстоящем матче с "Тоттенхэмом" в ЛЧ
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" опубликовал в твитере пост.
"В сегодняшнем матче "Боруссия" будет бороться за каждый мяч", - написал Витсель.
Today we fight for every ball— Axel Witsel (@axelwitsel28) 5 марта 2019 г.
It’s not over yet, we keep going. #BelieveinBorussia #BVBTHFC #UCL pic.twitter.com/pGqhisW2lz
Первая встреча закончилась в пользу английской команды (3:0).
Матч пройдет в Дортмунде на стадионе "Зигналь-Идуна-парк". Начало в - в 23:00 (мск).
А еще: Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и подарила "Баварии" шанс догнать себя по очкам | http://soccernews.ru
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|М
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|1
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