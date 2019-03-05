Витсель ярко высказался о предстоящем матче с "Тоттенхэмом" в ЛЧ

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" опубликовал в твитере пост.

"В сегодняшнем матче "Боруссия" будет бороться за каждый мяч", - написал Витсель.

Первая встреча закончилась в пользу английской команды (3:0).

Матч пройдет в Дортмунде на стадионе "Зигналь-Идуна-парк". Начало в - в 23:00 (мск).

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