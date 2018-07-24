Полузащитником китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Акселем Витселем заинтересовались еще два европейских топ-клуба.

Так, по сведениям Le 10 Sport, вариант с приобретением 29-летнего хавбека рассматривают лондонский "Челси" и ПСЖ. Первые видят в бельгийце потенциальную замену своему игроку середины поля Н'Голо Канте, а вторые - ему альтернативу.

Напомним, Витселем также интересуется дортмундская "Боруссия". | soccernews.ru