Витселя прооперировали, будет восстанавливаться полгода

Хавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель был успешно прооперирован после полученного разрыва ахиллова сухожилия в матче с "Лейпцигом" (3:1) в Бундеслиге.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, сроки восстановления при такой травме, примерно шесть месяцев. Таким образом, выступление полузащитника на Евро в составе сборной Бельгии под угрозой.



Сам футболист находится в хорошем настроении и выложил в твиттер фотографию из больничной палаты.

Thank you everyone for the messages of support



Today I had a successful operation and now I will be working hard to recover day by day and aim to return stronger than before



With the support of my friends and family I will be back ❤️ pic.twitter.com/1WeFMsmtcE