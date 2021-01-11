Витселя прооперировали, будет восстанавливаться полгода

Теги аксель витсельтравмыборуссия дортмунд

Витселя прооперировали, будет восстанавливаться полгодаХавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель был успешно прооперирован после полученного разрыва ахиллова сухожилия в матче с "Лейпцигом" (3:1) в Бундеслиге.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, сроки восстановления при такой травме, примерно шесть месяцев. Таким образом, выступление полузащитника на Евро в составе сборной Бельгии под угрозой.

Сам футболист находится в хорошем настроении и выложил в твиттер фотографию из больничной палаты.

"Благодарю всех за поддержку! Операция прошла успешно и теперь буду усердно работать над восстановлением, шаг за шагом двигаясь к цели вернуться сильнее.

Вернусь благодаря поддержке друзей и семьи", – написал Витцель.

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