Витселя прооперировали, будет восстанавливаться полгода
Хавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель был успешно прооперирован после полученного разрыва ахиллова сухожилия в матче с "Лейпцигом" (3:1) в Бундеслиге.
Как сообщает Het Laatste Nieuws, сроки восстановления при такой травме, примерно шесть месяцев. Таким образом, выступление полузащитника на Евро в составе сборной Бельгии под угрозой.
Сам футболист находится в хорошем настроении и выложил в твиттер фотографию из больничной палаты.
Thank you everyone for the messages of support— Axel Witsel (@axelwitsel28) January 11, 2021
Today I had a successful operation and now I will be working hard to recover day by day and aim to return stronger than before
With the support of my friends and family I will be back ❤️ pic.twitter.com/1WeFMsmtcE
"Благодарю всех за поддержку! Операция прошла успешно и теперь буду усердно работать над восстановлением, шаг за шагом двигаясь к цели вернуться сильнее.
Вернусь благодаря поддержке друзей и семьи", – написал Витцель.
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