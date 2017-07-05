Витселя звали в "Баварию"

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель мог стать игроком "Баварии". У услугах футболиста лично интересовался наставник мюнхенского клуба Карло Анчелотти.

Напомним, что сейчас хавбек играет за "Тяньцзинь Цюаньцзян".

"Анчелотти хотел, чтобы я перешёл в "Баварию". Это доказательство того, что меня не забыли в европейских топ-командах, несмотря на то что я играю в Китае. Но Фабио Каннаваро ответил Анчелотти, что он нуждается во мне.

"Бавария" всегда остаётся "Баварией". Ранее я был близок к переходу в "Ювентус" но "Бавария" - это шаг выше. Я просто хотел показать, что меня здесь не забыли", - сказал бельгиец.

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