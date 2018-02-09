Визе считает, что Акинфеев заиграл бы в "Баварии"

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Визе считает, что Акинфеев заиграл бы в "Баварии"

Известный в прошлом немецкий вратарь Тим Визе высоко отозвался о капитане ЦСКА Игоре Акинфееве.

"Знаю Акинфеева. Он играл против Германии в "Лужниках" в 2009 году. Я тогда сидел в запасе. Игорь - неплохой парень, но запомнился тогда таким же, как и вся его команда. Тогда мне не показалось, что Акинфеев принадлежит к лучшим из лучших. Заиграл бы он в "Баварии"? У него достаточно опыта, он регулярно выступает в Лиге Чемпионов. Почему нет?" - сказал Визе.  

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