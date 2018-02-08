Визеу стал игроком "Удинезе"

"Удинезе" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Фламенго" Фелипе Визеу.

Сумма трансфера не разглашается. 20-летний бразилец заключил с "зебрами" контракт до лета 2023 года.

Визеу, на которого ранее претендовал московский "Локомотив", присоединится к "Удинезе" по окончании нынешнего сезона.

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