Визит к аутсайдеру: "Реал" проэкзаменует АПОЭЛ
АПОЭЛ – "Реал"
Стадион: "ГСП"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Артур Диаш (Португалия)
Мадридский "Реал" в пятом туре Лиги чемпионов встретится с кипрским клубом АПОЭЛ, матч пройдет в Никосии. В текущем сезоне команда Зидана уже не выглядит непобедимой командой, в чемпионате страны "Реал" занимает только третье место, отставая от "Барселоны" на десять очков. Мадридцы на старте сезона успели потерять очки в матчах с "Леванте" и "Валенсией", сыграв с ними вничью, затем и вовсе случилось домашнее поражение от Бетиса. Севильский клуб сохранил свои ворота сухими, не дав "Реалу" установить рекорд результативности, забивная серия "сливочных" остановилась на 73 матче, побить рекорд "Сантоса" так и не удалось.
Следом "Реал" проиграл новичку элитного испанского дивизиона "Жироне", а также сыграл вничью с "Атлетико" в недавнем мадридском дерби. Проблем у Зидана хватает, в Лиге чемпионов также не все гладко, команда попала в сложную группу, казалось, что за выход в плей-офф будут сражаться три команды, но дортмундскую "Боруссию" настиг кризис, поэтому немцы не составили конкуренцию "Реалу" и "Тоттенхэму". В очной же дуэли сильнее оказались англичане. В Мадриде команды сыграли вничью, а в Лондоне лишь гол на 80 минуте от Роналду спас "Реал" от разгрома.
Скорее всего, "Реал" в своей группе финиширует вторым, что подарит нам уже в 1/8 финала очень яркий матч. На пока все мысли команды Зидана сконцентрированы на кипрском АПОЭЛе, который успел отобрать четыре очка у "Боруссии", фактически лишив ее шансов на выход в плей-офф.
Прежде чем попасть в групповой турнир, АПОЭЛ преодолел несколько раундов квалификации, одолев "Дюделанж" из Люксембурга, "Вииторул" из Румынии, а также чешскую "Славию". Для киприотов это был третий выход в групповой турнир, ранее они проходили квалификацию в сезонах 2009/2010 и 2011/2012. Первый блин вышел комом, однако со второй попытки киприоты выиграли группы, в которой соперниками были "Зенит", "Порту" и "Шахтер". В 1/8 финала АПОЭЛ по пенальти прошел "Лион", проиграв лишь в четвертьфинале своему сегодняшнему сопернику "Реалу". АПОЭЛ в том сезоне преодолел очень высокую планку, для кипрского футбола год был историческим.
Интересные факты противостояния:
"Реал" выйдет в плей-офф в случае победы.
В первом туре "Реал" выиграл у киприотов 3:0. Эта встреча стала третьей в истории, в 1/4 финала ЛЧ-2011/2012 мадридцы победили 0:3 в Никосии и 5:2 в Мадриде.
АПОЭЛ играл против испанский клубов 17 раз, выиграть удалось только один раз. В 2017 году в 1/16 финала Лиги Европы киприоты выбили "Атлетик".
Ориентировочные составы:
АПОЭЛ: Наусет Перес; Вурос, Карлао, Руэда, Лаго; Нуну Мораиш, Винисиус; Захид, Эбесилио, Алонефтис; Поте
"Реал": Касилья; Начо, Варан, Вальехо, Марсело; Кроос, Каземиро, Модрич, Иско; Бензема, Роналду
Прогноз на матч:
"Реал" никогда не испытывал проблем в матчах с кипрскими клубами, АПОЭЛ же неудачно играет с испанцами. В этом противостоянии главный вопрос – сколько мячей забьет мадридский клуб, если же "сливочные" не сумеют победить в Никосии, Зидану предстоит крепко задуматься,
Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 1.15, на ничью – 8.70, на АПОЭЛ – 18.
Вячеслав Горбачев
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