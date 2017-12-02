Визит в Страну Басков: "Реал" встретится с "Атлетиком"

"Атлетик" – "Реал"

Стадион: "Сан-Мамес"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Матеу Лаос

Мадридский "Реал" в матче 14 тура испанского чемпионата встретится с "Атлетиком". Команду Зидана продолжает лихорадить, "сливочные" уже потеряли большое количество очков с не самыми сильными соперниками. Не лучшим образом действует атака команды, на счету Роналду и Бензема только по два мяча, столько же забил и Бэйл, который выбыл из-за травмы голени и против "Атлетика" не сыграет.

Игра в Бильбао предваряет серию матчей против сильных соперников, главный из которых – против "Барселоны" 23 декабря. Также мадридцы встретятся с "Севильей", "Вильярреалом", "Сельтой", "Валенсией", в каждом из этих матчей нынешняя команда Зидана может потерять очки. При этом и в противостоянии с "Атлетиком" не гарантирована победа, пусть баски и находятся в кризисе. "Реал" в прошлом туре едва не сыграл на "Сантьяго Бернабеу" вничью с одной из худших команд чемпионата "Малагой", поэтому "сливочным" сейчас нельзя расслабляться и думать о победе на классе.

"Атлетик" – одна из трех команд, которые никогда не покидали элитный испанский дивизион с момента его основания в 1928 году. Естественно, два других клуба – это "Реал" и "Барселона". При этом баски лишь трижды в своей истории финишировали ниже 13 позиции, они очень редко стояли на вылет. Самый реальный шанс покинуть Примеру был в в 2007 году, когда "Атлетик" лишь на одно очко опередил вылетевшую "Сельту". В текущем сезоне баски также не впечатляют, они приучили болельщиков к регулярным выступлениям в еврокубках, однако этот чемпионат они пока проводят в борьбе за выживание. "Львы" выиграли только три игры и с 13-ю очками занимают 16 место в турнирной таблице, опережая находящуюся в зоне вылета "Малагу" на пять пунктов.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 172 игры: 89 побед у "Реала", 51 – у "Атлетика", 32 раза была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Реал" выиграл оба мачта со счетом 2:1.

"Атлетик" выиграл у "Реала" только одну игру из последних 12-ти.

Ориентировочные составы:

"Атлетик": Арризабалага, Боведа, Унай, Балензиага, Рико, Итурраспе, Уильямс, Гарсия, Сусаета, Адуриц.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема.

Прогноз на матч:

У "Атлетика" будет запредельная мотивация на матч с "Реалом", баски постараются дать бой фавориту и отобрать очки. Клуб из Мадрида в последних сезонах успешно играл против басков, но в этом чемпионате уже больно часто "Реал" оступался в матчах с середняками, поэтому в этой игре команде Зидана легко не будет.

Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 1.50, на "Атлетик" – 5.80, на ничью – 4.80.

Вячеслав Горбачев

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