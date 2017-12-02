Визит в Страну Басков: "Реал" встретится с "Атлетиком"

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Визит в Страну Басков: "Реал" встретится с "Атлетиком""Атлетик" – "Реал"

Стадион: "Сан-Мамес"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Матеу Лаос

Мадридский "Реал" в матче 14 тура испанского чемпионата встретится с "Атлетиком". Команду Зидана продолжает лихорадить, "сливочные" уже потеряли большое количество очков с не самыми сильными соперниками. Не лучшим образом действует атака команды, на счету Роналду и Бензема только по два мяча, столько же забил и Бэйл, который выбыл из-за травмы голени и против "Атлетика" не сыграет.

Игра в Бильбао предваряет серию матчей против сильных соперников, главный из которых – против "Барселоны" 23 декабря. Также мадридцы встретятся с "Севильей", "Вильярреалом", "Сельтой", "Валенсией", в каждом из этих матчей нынешняя команда Зидана может потерять очки. При этом и в противостоянии с "Атлетиком" не гарантирована победа, пусть баски и находятся в кризисе. "Реал" в прошлом туре едва не сыграл на "Сантьяго Бернабеу" вничью с одной из худших команд  чемпионата "Малагой", поэтому "сливочным" сейчас нельзя расслабляться и думать о победе на классе.

"Атлетик" – одна из трех команд, которые никогда не покидали элитный испанский дивизион с момента его основания в 1928 году. Естественно, два других клуба – это "Реал" и "Барселона". При этом баски лишь трижды в своей истории финишировали ниже 13 позиции, они очень редко стояли на вылет. Самый реальный шанс покинуть Примеру был в в 2007 году, когда "Атлетик" лишь на одно очко опередил вылетевшую "Сельту". В текущем сезоне баски также не впечатляют, они приучили болельщиков к регулярным выступлениям в еврокубках, однако этот чемпионат они пока проводят в борьбе за выживание. "Львы" выиграли только три игры и с 13-ю очками занимают 16 место в турнирной таблице, опережая находящуюся в зоне вылета "Малагу" на пять пунктов.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 172 игры: 89 побед у "Реала", 51 – у "Атлетика", 32 раза была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Реал" выиграл оба мачта со счетом 2:1.

"Атлетик" выиграл у "Реала" только одну игру из последних 12-ти.

Ориентировочные составы:

"Атлетик": Арризабалага, Боведа, Унай, Балензиага, Рико, Итурраспе, Уильямс, Гарсия, Сусаета, Адуриц.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема.

Прогноз на матч:

У "Атлетика" будет запредельная мотивация на матч с "Реалом", баски постараются дать бой фавориту и отобрать очки. Клуб из Мадрида в последних сезонах успешно играл против басков, но в этом чемпионате уже больно часто "Реал" оступался в матчах с середняками, поэтому в этой игре команде Зидана легко не будет.

Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 1.50, на "Атлетик" – 5.80, на ничью – 4.80.

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 14 19
8 Сельта Виго 14 18
9 Бетис 13 18
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 13 16
13 Эспаньол 13 16
14 Леванте 14 16
15 Атлетик Бильбао 14 14
16 Эйбар 13 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Малага 14 8
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
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