Включил режим Хабиба: как Моуринью дрался с тренерским штабом "Челси"

Теги жозе моуриньючелсиманчестер юнайтед

Включил режим Хабиба: как Моуринью дрался с тренерским штабом "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не сдержал эмоций после гола "Челси" в компенсированное время, который лишил манкунианцев столь желанной победы.

Португальцу не понравилось, как тренерский штаб "синих" праздновал гол, и он включил режим Хабиба.  

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