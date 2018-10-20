Включил режим Хабиба: как Моуринью дрался с тренерским штабом "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не сдержал эмоций после гола "Челси" в компенсированное время, который лишил манкунианцев столь желанной победы.

Португальцу не понравилось, как тренерский штаб "синих" праздновал гол, и он включил режим Хабиба.

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