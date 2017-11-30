Включиться в борьбу за Асенсио готовы пять топ-клубов

Включиться в борьбу за вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио готовы будут сразу пять европейских тол-клубов.

Как информирует испанская пресса, за развитием карьеры 21-летнего игрока "сливочных" внимательно следят лондонские "Арсенал" и "Челси", туринский "Ювентус", французский ПСЖ и "Манчестер Сити". В случае, если перспективный футболист в поисках стабильной игровой практики выразит желание сменить команду, перечисленные гранды будут готовы побороться за него.

Напомним, Де Хеа не намерен переходить в "Реал". | soccernews.ru