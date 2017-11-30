Включиться в борьбу за Асенсио готовы пять топ-клубов

Теги марко асенсиореал мадридпсжювентусчелсиарсенал лондонманчестер сити

Включиться в борьбу за Асенсио готовы пять топ-клубовВключиться в борьбу за вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио готовы будут сразу пять европейских тол-клубов.

Как информирует испанская пресса, за развитием карьеры 21-летнего игрока "сливочных" внимательно следят лондонские "Арсенал" и "Челси", туринский "Ювентус", французский ПСЖ и "Манчестер Сити". В случае, если перспективный футболист в поисках стабильной игровой практики выразит желание сменить команду, перечисленные гранды будут готовы побороться за него.

Напомним, Де Хеа не намерен переходить в "Реал". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
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20 Кристал Пэлас 14 9
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