"ВКонтакте" будет показывать ещё два чемпионата

Социальная сеть "ВКонтакте" будет транслировать матчи ещё двух зарубежных чемпионатов, сообщают российские СМИ.

Как стало известно, пользователи "ВКонтакте" теперь будут иметь возможность посмотреть игры английского Чемпионшипа и чемпионата Голландии.

Стоит отметить, что ранее "ВКонтакте" начал показывать матчи испанской Примеры.

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