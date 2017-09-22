"ВКонтакте" будет показывать ещё два чемпионата
Социальная сеть "ВКонтакте" будет транслировать матчи ещё двух зарубежных чемпионатов, сообщают российские СМИ.
Как стало известно, пользователи "ВКонтакте" теперь будут иметь возможность посмотреть игры английского Чемпионшипа и чемпионата Голландии.
Стоит отметить, что ранее "ВКонтакте" начал показывать матчи испанской Примеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лидс Юнайтед
|8
|17
|2
|Вулверхэмптон
|8
|17
|3
|Кардифф Сити
|8
|17
|4
|Престон Норт Энд
|8
|15
|5
|Ипсвич Таун
|7
|15
|6
|Шеффилд Юнайтед
|8
|15
|7
|Мидлсбро
|8
|14
|8
|Бристол Сити
|8
|13
|9
|Шеффилд Уэнсдэй
|8
|13
|10
|Ноттингем Форест
|8
|12
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|8
|11
|12
|Норвич Сити
|8
|11
|13
|Астон Вилла
|8
|10
|14
|Фулхэм
|8
|10
|15
|Дерби Каунти
|7
|10
|16
|Миллуол
|8
|9
|17
|Халл Сити
|8
|8
|18
|Рединг
|7
|8
|19
|Бертон Альбион
|8
|8
|20
|Барнсли
|7
|7
|21
|Сандерленд
|8
|6
|22
|Брентфорд
|8
|4
|23
|Бирмингем Сити
|8
|4
|24
|Болтон Уондерерс
|8
|2