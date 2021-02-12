Влада Седан: "Зина ведет конспекты Гвардиолы"

1 Теги александр зинченкохосеп гвардиоламанчестер сити

Влада Седан: "Зина ведет конспекты Гвардиолы"Влада Седан, супруга защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, заявила что футболист ведет конспекты работы главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы

"Я иногда интересуюсь, какая была установка, это он ошибся или так надо было. Иногда люблю залезть вглубь. Саша многое мне объясняет. Зина же конспекты Гвардиолы ведет. Конспектирует изменения в тактике, детали тренировок, тренерские новинки.

Он со мной делится. Дома у нас большой блокнот, папка, куда он все записывает. Он мне объясняет, но не все сразу мне удается понять, иногда по три раза приходится объяснять.

У меня есть намерение по-настоящему интересоваться футболом, а не просто знать состав и игровую схему", – рассказала Седан в эфире ютуб-канала "Вацко Live".

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не там ведёт , у жены мысли ясные . У шарлатана понимание футбола как у извращенца.

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