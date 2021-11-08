Владельцы "Арсенала" ответили на слухи о продаже клуба

Теги арсенал лондон

Владельцы "Арсенала" ответили на слухи о продаже клуба

Джош Кронке, сын владельца "Арсенала" Стэна Кронке, заявил, что его семья не собирается продавать английский клуб.

"Мы постоянно получаем предложения о продаже клуба. Это говорит о силе "Арсенала", который является мировым брендом. Но наш единственный ответ заключается в том, что клуб не продается. Мы владеем "Арсеналом" лишь с 2018 года, поэтому только начинаем путь. У нас есть молодой тренер, молодая команда, мы планируем путь развития", — приводит слова Кронке Sky Sports.

После 11 туров "Арсенал" с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч "канониры" проведут 20 ноября на выезде с "Ливерпулем".

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