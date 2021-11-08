Владельцы "Арсенала" ответили на слухи о продаже клуба
Джош Кронке, сын владельца "Арсенала" Стэна Кронке, заявил, что его семья не собирается продавать английский клуб.
"Мы постоянно получаем предложения о продаже клуба. Это говорит о силе "Арсенала", который является мировым брендом. Но наш единственный ответ заключается в том, что клуб не продается. Мы владеем "Арсеналом" лишь с 2018 года, поэтому только начинаем путь. У нас есть молодой тренер, молодая команда, мы планируем путь развития", — приводит слова Кронке Sky Sports.
После 11 туров "Арсенал" с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч "канониры" проведут 20 ноября на выезде с "Ливерпулем".
Не пропустите: "Арсенал" обыграл "Уотфорд" и приблизился к зоне Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18