Владельцы бейсбольного клуба "Чикаго Кабс" хотят приобрести акции "Милана"

Владельцы бейсбольного клуба "Чикаго Кабс" намерены стать одними из владельцев "Милана".

Об этом сообщил Томас Риккеттс, чья семья владеет "Чикаго Кабс".

"Наша семья привела "Чикаго Кабс" к победе в чемпионате, инвестируя в клуб в течение длительного времени. Мы во всем поддерживали и защищали команду. И планируем такой же подход применять к "Милану", - сказал он.

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