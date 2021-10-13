Владельцы "Интера" назвали новым хозяевам "Ньюкасла" цену на клуб

Теги ньюкасл юнайтединтер милан

Владельцы "Интера" назвали новым хозяевам "Ньюкасла" цену на клуб

Миланский "Интер" может быть продан фонду государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, который недавно купил "Ньюкасл", сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, владельцы итальянского клуба семья Джан намерены получить за клуб один миллиард евро. Китайцы намерены избавиться от клуба из-за финансовых проблем. Также одной из причин возможной продажи стала неудача с запуском проекта Суперлиги.

Напомним, что владельцы "Ньюкасла" контролируют активы общей стоимостью более 300 миллиардов евро.

Не пропустите: Барелла может покинуть "Интер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рангник готов уйти из "Локомотива" в "Ньюкасл"

Рангник готов уйти из "Локомотива" в "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов