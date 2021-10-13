Владельцы "Интера" назвали новым хозяевам "Ньюкасла" цену на клуб
Миланский "Интер" может быть продан фонду государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, который недавно купил "Ньюкасл", сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, владельцы итальянского клуба семья Джан намерены получить за клуб один миллиард евро. Китайцы намерены избавиться от клуба из-за финансовых проблем. Также одной из причин возможной продажи стала неудача с запуском проекта Суперлиги.
Напомним, что владельцы "Ньюкасла" контролируют активы общей стоимостью более 300 миллиардов евро.
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