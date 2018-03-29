Владельцы "Интера" опровергли информацию о возможной продаже клуба

Теги интер милан

Владельцы "Интера" опровергли информацию о возможной продаже клуба

Компания "Suning Group" не подтвердила информацию о возможной продаже "Интера".

Ранее сообщалось, что китайские владельцы готовы продать контрольный пакет акций "нерадзурри" за 600 миллионов евро.

"Что касается так называемых "историй", опубликованных зарубежными медиа, то мы их даже не рассматриваем. Мы сосредоточены только на чемпионате" - цитирует представителя "Suning Group" Football Italia.

Отметим, что после 28 сыгранных матчей "Интер" занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 55 очков. | http://soccernews.ru

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