Владельцы "Ливерпуля" отказались продавать клуб за невероятную сумму

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Владельцы "Ливерпуля" отказались продавать клуб за невероятную сумму

Компания Fenway Sports Group, которая владеет английским "Ливерпулем", отказалась продавать клуб за 3,5 миллиарда евро, сообщает Mirror.

По сведениям источника, предложение было сделано до вступления английского клуба в Европейскую Суперлигу. Купить клуб хотел уроженец Ближнего Востока. 

Ранее сообщалось, что Fenway Sports Group может продать клуб после выхода из Суперлиги. Компания купила "красных" в 2010 году за 348 миллионов евро.

Не пропустите: "Ньюкасл" отобрал очки у "Ливерпуля", забив гол на 95-й минуте. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Если не продают тогда надо влаживать в клуб и покупать новых игроков.

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