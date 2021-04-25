Владельцы "Ливерпуля" отказались продавать клуб за невероятную сумму
Компания Fenway Sports Group, которая владеет английским "Ливерпулем", отказалась продавать клуб за 3,5 миллиарда евро, сообщает Mirror.
По сведениям источника, предложение было сделано до вступления английского клуба в Европейскую Суперлигу. Купить клуб хотел уроженец Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что Fenway Sports Group может продать клуб после выхода из Суперлиги. Компания купила "красных" в 2010 году за 348 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18