Владельцы "Ливерпуля" продали 10% акций клуба

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Владельцы "Ливерпуля" продали 10% акций клуба

Частная инвестиционная компания RedBird Capital Partners приобрела 10 процентов акций "Ливерпуля", утверждает The Times.

По сведениям издания, сумма сделки составила 638 миллионов евро. За счёт этих денег действующее руководство клуба рассчитывает справиться с последствиями пандемии, а также вложиться в реконструкцию стадиона "Энфилд" и летние трансферы.

Напомним, что "Ливерпулем" с октября 2010 года владеет американская компания Fenway Sports Group.

"Красные" занимают седьмое место в таблице РПЛ по итогам 29 туров. В 1/4 финала Лиги Чемпионов команда Юргена Клоппа сразится с мадридским "Реалом".

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