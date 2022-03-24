Владельцы "Манчестер Сити" близки к договорённости о сотрудничестве с голландским клубом
"НАК Бреда" согласовала с холдингом City Football Group детали возможного сотрудничества, сообщает Voetbal International.
По информации источника, сделка вступит в силу, если её одобрят наблюдательный совет голландского клуба и Королевский футбольный союз Нидерландов.
Эта команда может стать 12-й в группе CFG после "Манчестер Сити" (Англия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Мумбаи Сити" (Индия), "Йокогама Ф. Маринос" (Япония), "Монтевидео Сити Торке" (Уругвай), "Жироны" (Испания), "Ломмела" (Бельгия), "Сычуань Цзюню" (Китай), "Труа" (Франция) и "Боливара" (Боливия).
Сейчас "НАК Бреда" выступает во втором дивизионе и идёт на восьмом месте в турнирной таблице.
Не пропустите: Ван Нистелрой может возглавить ПСВ. | http://soccernews.ru
главное
-
Джермейн Дефо объявил о завершении карьеры
-
В АПЛ не разрешили подписывать игроков из российских и украинских клубов
-
Слуцкого условно дисквалифицировали до конца сезона
-
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока РПЛ в феврале и марте
-
Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в феврале и марте
Лента новостей
-
Агент Языджи высказался о будущем игрока
-
Альба поделился мнением о Месси
-
"Рубин" не будет оспаривать наказание Слуцкого
-
Джермейн Дефо объявил о завершении карьеры
-
"Вест Хэм" нацелился на защитника "Зенита"
-
1
В АПЛ не разрешили подписывать игроков из российских и украинских клубов
-
Аршавин ярко охарактеризовал мартовский сбор национальной сборной России
-
"Барселона" определилась со сроком контракта для Левандовски
-
Слуцкого условно дисквалифицировали до конца сезона
-
Три топ-клуба Европы ведут борьбу за вингера "Аякса" Антони
-
Владельцы "Манчестер Сити" близки к договорённости о сотрудничестве с голландским клубом
-
"Милан" нашёл замену Кессье в "Челси"
-
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока РПЛ в феврале и марте
-
Мбаппе отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции
-
Аршавин оценил шансы России получить право на проведение Евро в 2028 или 2032 году
-
Кейн высказался о своём будущем в "Тоттенхэме"
-
Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в феврале и марте
-
Бензема близок к восстановлению от травмы: подробности
-
"Милан" готов продлить контракт с Ибрагимовичем, но при одном условии
-
"Боруссия" рассматривает четырёх кандидатов на замену Холанду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23