Владельцы "Манчестер Сити" близки к договорённости о сотрудничестве с голландским клубом

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Владельцы "Манчестер Сити" близки к договорённости о сотрудничестве с голландским клубом

"НАК Бреда" согласовала с холдингом City Football Group детали возможного сотрудничества, сообщает Voetbal International.

По информации источника, сделка вступит в силу, если её одобрят наблюдательный совет голландского клуба и Королевский футбольный союз Нидерландов.

Эта команда может стать 12-й в группе CFG после "Манчестер Сити" (Англия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Мумбаи Сити" (Индия), "Йокогама Ф. Маринос" (Япония), "Монтевидео Сити Торке" (Уругвай), "Жироны" (Испания), "Ломмела" (Бельгия), "Сычуань Цзюню" (Китай), "Труа" (Франция) и "Боливара" (Боливия).

Сейчас "НАК Бреда" выступает во втором дивизионе и идёт на восьмом месте в турнирной таблице.

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