Владельцы "Манчестер Сити" хотят купить акции "Спартака"

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Владельцы "Манчестер Сити" хотят купить акции "Спартака"

Холдинг City Football Group, которому принадлежит "Манчестер Сити", проявляет интерес к приобретению пакета акций московского "Спартака", сообщает телеграм-канал Baza.

По сведениям источника, компания намерена приобрести около 20 процентов акций "красно-белых". В настоящее время представители компании находятся в Москве и ведут переговоры с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном. В последние несколько дней они побывали на базе и в офисе клуба, посетили матч чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (1:1). В сделке заинтересованы обе стороны. 

Стоит отметить, что помимо "Манчестер Сити", в холдинг City Football Group входят "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Мумбаи Сити" (Индия), "Йокогама Ф. Маринос" (Япония), "Монтевидео Сити Торке" (Уругвай), "Жирону" (Испания), "Сычуань Цзюню" (Китай), "Ломмел" (Бельгия), "Труа" (Франция) и "Боливар" (Боливия).

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