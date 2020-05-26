Владельцы "Манчестер Сити" и Red Bull хотят инвестировать в "Уфу"
Комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев сообщил об интересе двух крупных иностранных холдингов к российскому футбольному клубу "Уфа".
"По моей информации, этим клубом станет "Уфа". У Шамиля Газизова есть даже не одно, а сразу два очень хороших предложения. Одно из них от тех же, что купили Александра Зинченко. Им понравилось отношение клуба и к игроку, и к предложению от "Ман Сити". Когда к тебе приходит такой клуб, хочется вместо 4 миллионов попросить хотя бы 10, но "Уфа" даже не попыталась пририсовать к договору сотые доли. Четыре так четыре. На Востоке это ценится. Плюс Башкортостан - нефтяной регион и это даёт массу возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.
Второй вариант - "Ред Булл". И любопытно, что именно в эту сторону склоняется гендиректор "Уфы". Тут заметно меньше сиюминутных денег, но гораздо больше перспектив. "РБ" не бросает свои спортивные проекты. Что в Бразилии, что в США, что в Австрии, что в Германии - это работа на результат и стремление быть на виду. "РБ Гана" - исключение, клуб исчез 6 лет назад. Но я верю, что в России вести бизнес всё-таки попроще. Руководство "Уфы" уже провело несколько встреч. Всё решится скоро", - написал Нагучев в своём телеграм-канале.
"Уфа" была основана в 2009 году при поддержке генерального директора ОАО "Башинформсвязь". С сезона 2014/15 выступает в РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата команда занимает девятое место по итогам 22 туров.
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|М
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|1
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|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
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|Тамбов
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|12
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