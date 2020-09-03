Владельцы "Манчестер Сити" купили 10-й клуб

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Владельцы "Манчестер Сити" купили 10-й клуб

Холдинг City Football Group, которому принадлежит английский "Манчестер Сити", купил французский клуб "Труа", сообщает официальный сайт компании.

"Труа" был основан в 1986 году. Главным достижением клуба является первое место в Лиге 2 в сезоне-2014/2015. В нынешнем сезоне клуб также выступает в Лиге 2 и после двух туров занимает девятое место в турнирной таблице.

"Труа" стал 10-м клубом в структуре холдинга City Football Group. Компания владеет также "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Мумбаи Сити" (Индия), "Йокогама Ф. Маринос" (Япония), "Монтевидео Сити Торке" (Уругвай), "Жирона" (Испания), "Сычуань Цзюню" (Китай) и "Ломмель" (Бельгия).

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