Владельцы "Манчестер Сити" купили бельгийский клуб

Холдинг City Football Group официально приобрёл бельгийский клуб "Ломмель".

Команда выступает во втором дивизионе своей страны, занимая на момент остановки сезона шестое место в турнирной таблице из восьми.

Ожидается, что City Football Group покроет долг "Ломмеля" в размере 2 миллионов евро.

Напомним, что холдинг уже владеет несколькими футбольными клубами, основной актив - английский "Манчестер Сити".

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