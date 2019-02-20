Владельцы "Манчестер Сити" купили китайский клуб

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Владельцы "Манчестер Сити" купили китайский клуб

City Football Group, компания, владеющая "Манчестер Сити", купила китайский клуб "Сычуань Цзюню".

Сделка была оформлена совместно с двумя партнёрами - UBTECH и China Sports Capital.

Отметим, что клуб "Сычуань Цзюню" представляет город Чэнду.

Помимо "Манчестер Сити" City Football Group владеет "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Йокогамой Маринос" (Япония), "Торке" (Уругвай) и "Жироной" (Испания).

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