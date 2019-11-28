Владельцы "Манчестер Сити" приобрели клуб из Индии
Владелец "Манчестер Сити" приобрел новый клуб. Об этом сообщают английские СМИ.
По данным источника, холдинг City Football Group купил контрольный пакет акций клуба "Мумбаи Сити" из индийской Супер-лиги.
CFG стал обладателем 65 % акций. 35% останется у прежних владельцев.Сделка еще должна получить официальное одобрение от определенных футбольных органов.
Таким образом, холдинг теперь является владельцем восьми клубов: "Манчестер Сити", "Мумбаи Сити", "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити", "Йокогама Маринос", "Атлетико Торке", "Жирона" и "Сычуань Цзюню".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8