Владельцы "Манчестер Сити" приобретут французский клуб

City Football Group, владеющий "Манчестер Сити", собирается приобрести французский "Нанси".

Как сообщает L’Équipe, сделка близка к завершению. Действующий президент клуба Жак Руссело будет занимать свою должность два ближайших года.

"Нанси" выступает в Лиге 2 - втором по силе дивизионе Франции. После 27 туров клуб идет на 14-м месте.

Отметим, что холдинг City Football Group владеет "Манчестер Сити", "Нью-Йорк Сити" и "Мельбурн Сити".

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