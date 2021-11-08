Владельцы "Манчестер Сити" продолжают переговоры о покупке акций "Спартака"

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Владельцы "Манчестер Сити" продолжают переговоры о покупке акций "Спартака"

Компания City Football Group (CFG), которая владеет "Манчестер Сити", продолжает переговоры о покупке акций "Спартака", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, информация о приостановке переговоров не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что представители CFG остались недовольны состоянием дел в клубе.

В настоящее время CFG продолжает оценку деятельности клуба. Ожидается, что проверка будет окончена к концу года.

Напомним, что City Football Group планирует приобрести 20 процентов акций московского клуба. Владелец "Спартака" Леонид Федун готов вести переговоры о продаже акций.

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