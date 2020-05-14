Владельцы "Манчестер Сити" собираются купить российский клуб

Холдинг City Football Group хочет приобрести клуб российской Премьер-лиги, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По информации источника, инвесторы заинтересовались футбольным рынком России благодаря успешно проведённому ЧМ-2018.

В феврале City Football Group через посредников уже провёл переговоры с российским клубом, название которого не раскрывается.

Напомним, что холдинг уже владеет несколькими футбольными клубами, основной актив - английский "Манчестер Сити".

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