Владельцы "Манчестер Юнайтед" определились с ценой на клуб

Семья Глейзеров, владеющая "Манчестер Юнайтед", определилась со стоимостью клуба.

Как сообщает Daily Mail, купить одну из самых известных команд мира можно за 2,9 миллиарда евро.

Напомним, что Глейзеры являются владельцами "МЮ" с 2005 года.

В текущем сезоне "красные дьяволы" идут на девятом месте в турнирной таблице АПЛ.

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