Владельцы "Манчестер Юнайтед" определились с ценой на клуб
Семья Глейзеров, владеющая "Манчестер Юнайтед", определилась со стоимостью клуба.
Как сообщает Daily Mail, купить одну из самых известных команд мира можно за 2,9 миллиарда евро.
Напомним, что Глейзеры являются владельцами "МЮ" с 2005 года.
В текущем сезоне "красные дьяволы" идут на девятом месте в турнирной таблице АПЛ.
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Названы предполагаемые финансовые потери "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18