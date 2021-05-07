Владельцы "МЮ" и "Арсенала" возместят ущерб от Суперлиги из своего кармана
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Владельцы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" сделают выплаты за участие в Суперлиге из своих личных средств, а не из клубных.
Ранее стало известно, что девять из двенадцати клубов-основателей Суперлиги – "Арсенал", "Милан", "Челси", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" – договорились с УЕФА по поводу реинтеграции.
Эти клубы сделают суммарное пожертвование в 15 млн евро, также у каждого из них будут удержаны 5% доходов, которые они получили бы от клубных турниров УЕФА за один сезон.
Совладелец "МЮ" Джоэл Глейзер осуществит описанные платежи самостоятельно, не тратя средства клуба, сообщает журналист BBC Саймон Стоун.
То же самое сделает Kroenke Sports & Entertainment, компания семьи Кронке, владеющая "Арсеналом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18