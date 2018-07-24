Владельцы ночных клубов Парижа будут рассказывать Тухелю о поведении игроков ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель познакомился с владельцами парижских ночных клубов, сообщает France Football.
По сведениям издания, наставник попросил их сообщать ему о поведении футболистов парижского клуба, когда они будут посещать увеселительные заведения. Тренер надеется, что это поможет ему контролировать игроков за пределами поля.
Стоит отметить, что Тухель уже запретил футболистам есть макароны после матчей, потребовал исключить из рациона фастфуд, сладкие блюда и газированные напитки.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
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|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26