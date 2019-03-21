Владельцы прав на Бэтмена требуют запретить новое лого "Валенсии"
Компания DC Comics, владеющая правами на Бэтмена, потребовала запретить новое лого "Валенсии".
В DC посчитали, что два логотипа слишком похожи, и могут ввести общественность в заблуждение. Впрочем, в клубе отказываются менять логотип.
Пока что сторонам дано время до октября 2020 года урегулировать спор в мирном порядке. Если этого не произойдет, начнется судебное разбирательство по этому вопросу.
Стоит отметить, что подобные требования DC предъявлял еще к предыдущему логотипу испанского клуба, но добиться компания ничего не смогла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22