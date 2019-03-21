Владельцы прав на Бэтмена требуют запретить новое лого "Валенсии"

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Владельцы прав на Бэтмена требуют запретить новое лого "Валенсии"

Компания DC Comics, владеющая правами на Бэтмена, потребовала запретить новое лого "Валенсии".

В DC посчитали, что два логотипа слишком похожи, и могут ввести общественность в заблуждение. Впрочем, в клубе отказываются менять логотип. 

Пока что сторонам дано время до октября 2020 года урегулировать спор в мирном порядке. Если этого не произойдет, начнется судебное разбирательство по этому вопросу.

Стоит отметить, что подобные требования DC предъявлял еще к предыдущему логотипу испанского клуба, но добиться компания ничего не смогла.

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