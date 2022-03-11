Владельцы ПСЖ готовы к радикальным мерам ради сохранения Мбаппе

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Владельцы ПСЖ готовы к радикальным мерам ради сохранения Мбаппе

Фото твиттер ПСЖ

Продление контракта с нападающим Килианом Мбаппе - безусловный приоритет ПСЖ, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, владеющий клуб, поручил сделать всё, чтобы убедить 23-летнего футболиста остаться.

Если в итоге сохранить звёздного француза не удастся, под вопросом окажется будущее некоторых руководителей ПСЖ.

Напомним, что соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает в июне. Форвард планирует перейти в мадридский "Реал" на правах свободного агента.

Не пропустите: Мбаппе убедился в необходимости перехода в "Реал". | http://soccernews.ru
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