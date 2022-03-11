Владельцы ПСЖ готовы к радикальным мерам ради сохранения Мбаппе
Фото твиттер ПСЖ
Продление контракта с нападающим Килианом Мбаппе - безусловный приоритет ПСЖ, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, владеющий клуб, поручил сделать всё, чтобы убедить 23-летнего футболиста остаться.
Если в итоге сохранить звёздного француза не удастся, под вопросом окажется будущее некоторых руководителей ПСЖ.
Напомним, что соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает в июне. Форвард планирует перейти в мадридский "Реал" на правах свободного агента.
Не пропустите: Мбаппе убедился в необходимости перехода в "Реал". | http://soccernews.ru
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