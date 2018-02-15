Владельцы ПСЖ готовы предложить Неймару дополнительный контракт на 50 миллионов евро в год

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Владельцы ПСЖ готовы предложить Неймару дополнительный контракт на 50 миллионов евро в годКатарские владельцы французского ПСЖ готовы предложить форварду своей команды Неймару дополнительный многомиллионный контракт.

Так, по сведениям El Confidencial, следующим летом руководство парижского клуба планирует сделать 26-летнего бразильца одним из лиц Чемпионата Мира 2022-го года. За эту роль Неймару будет предложено 50 миллионов евро в год.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре.

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