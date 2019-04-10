Владельцы ПСЖ хотят купить "Рому"
Владелец ПСЖ катарский фонд Qatar Sports Investments хочет купить "Рому". Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, фонд готов купить римский клуб за 400 миллионов евро. Однако текущий владелец "Ромы" Джеймс Паллотта не собирается продавать клуб.
С текущего сезона до 2021 года компания Qatar Airways будет спонсором "Ромы". Команда получит 40 миллионов евро за все время спонсирования.
Не пропустите: ПСЖ и "Рома" поборются за полузащитника "Спартака"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер Майами" представил видео дизайна будущего стадиона
-
Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" может урезать зарплаты своим игрокам в случае непопадания в Лигу чемпионов
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2000-2003)
-
Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки - 2019
Лента новостей
-
Кокорин: "Что касается ноги - жить буду, надеюсь"
-
Мамаев рассказал о своем настроении перед возобновление суда
-
Андрей Талалаев возглавил "Химки"
-
"Ювентус" намерен перехватить де Лигта у "Барселоны"
-
"Луч" могут серьезно наказать за задержку отпускных и зарплат
-
Владельцы ПСЖ хотят купить "Рому"
-
Эмре Джан сравнил тренировки туринской команды с тренировками в "Ливерпуле"
-
"Рубин" не будет продлевать контракт с Бухаровым
-
"Интер Майами" представил видео дизайна будущего стадиона
-
Шпрыгин: "Если "Зенит" не захочет видеть у себя Кокорина, "Динамо" с радостью предложит ему контракт"
-
Де Йонг: "Я хочу играть против лучших и обыгрывать их"
-
Рэшфорд просит у "Манчестр Юнайтед" зарплату в 350 тысяч евро в неделю
-
"Шахтер" презентовал свой самолет
-
Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ
-
Азар не хочет больше оставаться в "Челси"
-
Каррера: "У меня есть большое желание работать, но предложений пока нет"
-
"Атлетико" заинтересован в капитане "Наполи" Инсинье
-
Махрез: "Ничего страшного не произошло, мы будем играть как обычно"
-
"Манчестер Юнайтед" может урезать зарплаты своим игрокам в случае непопадания в Лигу чемпионов
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2000-2003)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24