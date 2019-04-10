Владельцы ПСЖ хотят купить "Рому"

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Владельцы ПСЖ хотят купить "Рому"

Владелец ПСЖ катарский фонд Qatar Sports Investments хочет купить "Рому". Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, фонд готов купить римский клуб за 400 миллионов евро. Однако текущий владелец "Ромы" Джеймс Паллотта не собирается продавать клуб. 

С текущего сезона до 2021 года компания Qatar Airways будет спонсором "Ромы". Команда получит 40 миллионов евро за все время спонсирования. 

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