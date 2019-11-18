Владельцы ПСЖ могут купить английский клуб

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая ПСЖ, может приобрести "Лидс".

Как сообщает ESPN, переговоры между сторонами значительно продвинулись и сделка может состояться в ближайшее время. Отмечается, что на "Лидс" есть еще один претендент, однако фаворитом является QSI.

Также сообщается, что QSI размышлял над покупкой КПР, однако отдали предпочтение "Лидсу".

После 16 туров "Лидс" идет в Чемпионшипе на третьей позиции.

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