Владельцы ПСЖ могут купить клуб из Чемпионшипа
Владельцы ПСЖ могут вложить деньги в английский футбол, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, речь идёт о покупке именитого клуба из Чемпионшипа. В частности, рассматриваются варианты с приобретением "Астон Виллы", "Ноттингем Форест" или "Куинз Парк Рейнджерс".
Ранее также утверждалось, что владельцы парижан имеют виды на итальянскую "Рому". Фонд Qatar Sports Investments оценивает "волков" в 400 миллионов евро.
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