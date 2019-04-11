Владельцы ПСЖ могут купить клуб из Чемпионшипа

Теги псжастон вилланоттингем форесткуинз парк рейнджерс

Владельцы ПСЖ могут купить клуб из Чемпионшипа

Владельцы ПСЖ могут вложить деньги в английский футбол, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, речь идёт о покупке именитого клуба из Чемпионшипа. В частности, рассматриваются варианты с приобретением "Астон Виллы", "Ноттингем Форест" или "Куинз Парк Рейнджерс".

Ранее также утверждалось, что владельцы парижан имеют виды на итальянскую "Рому". Фонд Qatar Sports Investments оценивает "волков" в 400 миллионов евро.

Не пропустите: ТОП-10 самых богатых владельцев футбольных клубов. Часть 1. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Адвокат рассказал, когда прокурор попросит наказание для Кокорина и Мамаева

Адвокат рассказал, когда прокурор попросит наказание для Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов