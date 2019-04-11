Владельцы ПСЖ могут купить клуб из Чемпионшипа

Владельцы ПСЖ могут вложить деньги в английский футбол, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, речь идёт о покупке именитого клуба из Чемпионшипа. В частности, рассматриваются варианты с приобретением "Астон Виллы", "Ноттингем Форест" или "Куинз Парк Рейнджерс".

Ранее также утверждалось, что владельцы парижан имеют виды на итальянскую "Рому". Фонд Qatar Sports Investments оценивает "волков" в 400 миллионов евро.

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