Владельцы ПСЖ могут купить турецкий клуб

По информации турецкого портала Fanatik, компания beIN Sports может приобрести клуб "Истанбул ББ".

Как известно, компанией владеет президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.

Ожидается, что сделка состоится в январе следующего года. Сейчас "Истанбул ББ" занимает пятое место в чемпионате Турции.

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