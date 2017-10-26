Владельцы ПСЖ могут купить турецкий клуб

Теги псжистанбул бб

Владельцы ПСЖ могут купить турецкий клубПо информации турецкого портала Fanatik, компания beIN Sports может приобрести клуб "Истанбул ББ".

Как известно, компанией владеет президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.

Ожидается, что сделка состоится в январе следующего года. Сейчас "Истанбул ББ" занимает пятое место в чемпионате Турции.

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