Владельцы ПСЖ планируют купить "Лидс"
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи предложил владельцу "Лидса" Андреа Радридзани купить его клуб. Об этом сообщает Mirror.
По словам Радридзани, у него было около 20 предложения, среди которых Qatar Sports Investment и Аль-Хелаифи, а также американский бизнесмен и владелец итальянского клуба.
"Главное для меня - снова сделать "Лидс" большим клубом", - сказал Радридзани.
"Лидс" занимает 5 место во второй лиге Англии.
А еще: ПСЖ озвучил сроки восстановления Неймара| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Англия разгромила Болгарию в матче отбора Евро-2020
-
Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
-
Спортивный директор "Ювентуса": "Роналду останется в клубе и в этом, и в следующем сезоне"
-
Владельцы ПСЖ планируют купить "Лидс"
-
Сборная Египта в товарищеском матче минимально обыграла Ботсвану
-
Матч Болгария - Англия был приостановлен из-за расистских выкриков
-
Ибрагимович - претендент на титул игрока года в MLS
-
Сборная России U19 под руководством Кержакова разгромила Эстонию U19
-
Сборная Чехии уступила Северной Ирландии в товарищеском матче
-
"Спартак" показал первую тренировку команды под руководством Тедеско
-
Удальцов вернулся на пост начальника "Динамо"
-
Кавани может продолжить карьеру в "Атлетико"
-
Экс-игрок сборной Италии Росси будет тренироваться с "Вильярреалом"
-
Глушаков обратился к Ещенко после назначения Тедеско
-
"Фратрия" подарила Тедеско футболку с изображением экс-тренера Бескова
-
Первый канал покажет Эль-Класико
-
1
Ракитич шел пешком из аэропорта до Барселоны
-
1
Алессандро Неста рассказал, что думает о развитии "Милана"
-
"Шальке" пожелал Тедеско успехов в "Спартаке"
-
ПСЖ озвучил сроки восстановления Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3