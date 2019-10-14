Владельцы ПСЖ планируют купить "Лидс"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи предложил владельцу "Лидса" Андреа Радридзани купить его клуб. Об этом сообщает Mirror.



По словам Радридзани, у него было около 20 предложения, среди которых Qatar Sports Investment и Аль-Хелаифи, а также американский бизнесмен и владелец итальянского клуба.

"Главное для меня - снова сделать "Лидс" большим клубом", - сказал Радридзани.

"Лидс" занимает 5 место во второй лиге Англии.

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